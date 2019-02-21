الخلفي: ليس هناك توتر في العلاقات مع السعودية والإمارات

هبة بريس ـ الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، عدم وجود توتر في العلاقات بين المغرب وكلا من السعودية والإمارات.

وفي ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط، قال الخلفي “ليس هناك توتر في العلاقات بين المغرب والسعودية والإمارات، وهو الأمر الذي سبق أن أكده وزير الخارجية (ناصر بوريطة) الخميس”.

وفي 14 فبراير الجاري، نفى وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، استدعاء سفيري المغرب لدى السعودية والإمارات.

وقال بوريطة إن سفيري المملكة في السعودية والإمارات “تركا بلدي عملهما للحضور للرباط من أجل اجتماعات طبيعية لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج”.

وأضاف “لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يتم”.

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