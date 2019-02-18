نفي مغربي لـ”لقاء سري” بين وزير الخارجية ونتنياهو في نيويورك

هبة بريس ـ متابعة

نفى مصدر دبلوماسي مسؤول علمه بعقد “أي لقاء مباشر أو سري” بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في نيويورك، على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال المصدر الدبلوماسي ـ للعربي الجديد ـ إنه، حسب علمه، “لم تتم برمجة أي لقاء وجها لوجه بين وزير الخارجية المغربي ورئيس وزراء إسرائيل، سواء في نيويورك أو حتى في مؤتمر وارسو الأخير، بشأن ملفات الشرق الأوسط”، مكتفيا بالقول إن “الأمر لا يتجاوز كلام صحف وإعلام لا غير”.

ولم يصدر موقف مغربي رسمي، حتى اليوم الإثنين، بشأن ما تم الترويج له بشأن هذا “اللقاء السري”، في الوقت الذي سبق للحكومة المغربية أن نفت بشكل قاطع في نهاية يناير الماضي أخبارا راجت بقوة حول زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الرباط في مارس، وقالت جازمة “لا نرد على الإشاعات”.

وكانت قناة إسرائيلية قد بثت خبرا، مساء أمس الأحد، نقلا عن مصادر مسؤولة لم تسمها، يفيد بأن نتنياهو التقى سرا بوزير خارجية المغرب في سبتمبر الماضي، وأن اللقاء تمحور خصوصا على “مدى تطبيع علاقات” المملكة مع الكيان الصهيوني، وأيضا مواجهة “الخطر الإيراني في المنطقة”.

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