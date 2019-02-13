الملك محمد السادس يتباحث مع العاهل الإسباني الملك “ضون” فيليبي السادس

هبة بريس ـ و م ع

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع صاحب الجلالة الملك ضون فيليبي السادس، عاهل إسبانيا.

حضر هذه المباحثات عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد جوزيب بوريل إي فونتيليس، ورئيس البلاط الملكي السيد خايمي ألفونسين ألفونسو، وسفير المملكة الإسبانية بالرباط السيد ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، وعن الجانب المغربي، مستشارا صاحب الجلالة السيدان عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بمدريد السيدة كريمة بنيعيش.

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