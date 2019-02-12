العثماني مهاجما بعض الاحزاب : أخبرونا ماذا فعلتم عندما كنتم في الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على سؤال برامج الحد من الفوارق المجالية ان ” الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية “

واضاف العثماني أن الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية “تبقى مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، تقتضي تظافر المجهودات لتحقيق إلتقائية البرامج والمشاريع”.

وشدد رئيس الحكومة، على أن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يوجد أيضا في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

وأبرز العثماني أن جميع التقارير تؤكد تقلص الفقر المدقع والهشاشة والفوارق الاجتماعية، ولا يجب أن نقول إن الحكومة لم تفعل شيئا، والأحزاب التي تنتقدني الآن عليها أن تخبرنا ماذا فعلت عندما كانت في الحكومة.

وأشار العثماني إلى أن الحكومة تهتم بجميع الجهات وطبيعي أن تكون هناك فوارق مجالية تحددها نسبة السكان مشيرا الى “ان جهة الدار البيضاء ساكنتها تقدر ب 7 مليون نسمة، ومن الطبيعي أن يكون الاستثمار العمومي فيها كبيرا”

وأضاف العثماني “انا شخصيا تفاوضت مع شركات عالمية وكلها فضلت الاستثمار في مدينة الدار البيضاء فقط ، علما أنني حاولت إقناعهم بالاستثمار في جهات أخرى”. وتابع العثماني كلامه قائلا “بلدنا تحققت فيه إيجابيات كبيرة وأنا شخصيا لا أشعر بالإحباط الذي يروج له البعض، والمشوشون يجب أن يفهموا أن هذه البلد سيتقدم وسيكون شامة بين الأمم وسنقاوم التبخيس والأكاذيب”.

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