العثماني مهاجما بعض الاحزاب : أخبرونا ماذا فعلتم عندما كنتم في الحكومة

هبة بريس ـ الرباط
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على سؤال برامج الحد من الفوارق المجالية ان ” الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية “
واضاف العثماني أن الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية “تبقى مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، تقتضي تظافر المجهودات لتحقيق إلتقائية البرامج والمشاريع”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يوجد أيضا في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.
وأبرز العثماني أن جميع التقارير تؤكد تقلص الفقر المدقع والهشاشة والفوارق الاجتماعية، ولا يجب أن نقول إن الحكومة لم تفعل شيئا، والأحزاب التي تنتقدني الآن عليها أن تخبرنا ماذا فعلت عندما كانت في الحكومة.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة تهتم بجميع الجهات وطبيعي أن تكون هناك فوارق مجالية تحددها نسبة السكان مشيرا الى “ان جهة الدار البيضاء ساكنتها تقدر ب 7 مليون نسمة، ومن الطبيعي أن يكون الاستثمار العمومي فيها كبيرا”
وأضاف العثماني “انا شخصيا تفاوضت مع شركات عالمية وكلها فضلت الاستثمار في مدينة الدار البيضاء فقط ، علما أنني حاولت إقناعهم بالاستثمار في جهات أخرى”.
وتابع العثماني كلامه قائلا “بلدنا تحققت فيه إيجابيات كبيرة وأنا شخصيا لا أشعر بالإحباط الذي يروج له البعض، والمشوشون يجب أن يفهموا أن هذه البلد سيتقدم وسيكون شامة بين الأمم وسنقاوم التبخيس والأكاذيب”.
عبدالرحمن
في 19:53
قال الحق منذ الاستقلال الحكومات كع لي دازو اشنوً دارو غير النهب والسرقة فين عمر شي وزير أولا برلماني كان يقدر يهدر عليه شي واحد
عزيز
في 19:53
دارو عا شوية وكانوا ساكتين.وانتم حيدتو داك الشوية واكثر ودافعبنها للشفوي تحت شعار شرع الله
علي
في 20:48
وانت اش درت ؟
شحال زدت فالاجور
شحالا ديال الوظائف خلقت
على الأقل عباس الفاسي زاد 600 د
mjd
في 20:54
على الاقل لم يعذبوا المواطن بالساعة الاضافية , أنتم جئتم بكل المشاكل للمواطن
محمد
في 21:06
كان على العثماني ان يقول اننا حققنا جل ما عجزت عنه الحكومات السابقة من اصلاح صندوق التقاعد لصالح من نهبوه زائد الاقتطاع.عليك ان تستحيي .انتم وامثالكم الى مزبلة التاريخ
ijas said@pgi.ma
في 21:10
مادا ننتضر ممن لا يرغب في ارضاء الله الا خيانة الامانة
fatyاسبانيا
في 22:10
في عهد الحكومة السابقة خلصو الديون اللي كانت متركمة بعد خروج الاستعمار واصلاح الطروق ووو الصحة والتعليم والمعيشة كانت احسن الف مرة من عهدكم خرجتو علئ التعليم والصحة والوضيفةالعمومية اللي ولات بالكنوطرا والفقير ملقئ عشاء ليلة الحكومة المنافقة والفاشلة .
حسن
في 23:27
الحكومات السابقة لم تكن تعمل قبل دستور 2011 لذا يبقى حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الأول عن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ويتحمل وزر كل السياسات اللاشعبية التي أقرها بنكيران في حكومة السابقة من زيادات واقتطاعات وتطاول على جيوب الضعفاء لينعم القاعده المريح الذي لم يساهم فيه ولا بدرهم واحد ، وهاهو العثماني يخطو خطوات زميله وينتظر الفرصة لإقرار رفعه الدعم عن البوتان ووو. ولاد عبد الواحد كيف كيف.
نبيل
في 07:24
جميع التقارير تؤكد تقلص الفقر المدقع والهشاشة والفوارق الاجتماعية،والدليل هو طوابير المتسولين التى تجوب المملكة طولا وعرضا,والعاطلين الدين ضاقت بهم البلد بما رحبت,وضاقوا منها,حتى من هاجروا وكونوا داتهم وضمنوا مستقبلهم ومستقبل ابناءهم فى المهجر,عند عودتهم,يجدون فئتهم على حالها لم تبرح مكانها ولم تتزحزح عنه,هرموا قبل اوانه*,بلا حياةاو عيش كريم ,وبلا مستقبل يلوح فى الافق,فكفانا كدبا ونفاقا منكم,الواقع هو من يدحض كل تقاريركم الواهية,ومؤشرات البلد التى فى الحضيض هى الحكم .
عبد المولى ادريس
في 08:24
ياك اسي العثماني قلتو للشعب حنا غاديين نصلحو و نديرو و نديرو … دابا ولينا فآش دارو الحكومات السابقة … النهار الاول انتا عارف … صافي تقضاو ليكم ..فين هو البرنامج ديالكم و تخطيطاتكم…..
yassine
في 08:53
لا هما دارو….دارو لباس و إلا كامن ناحيت لاباس حتى أنت غادي دير لباس
غير هوا ماشي مبرر أن الحكومات لي قبل ما دارو والو حتى أنت ما دير والو
سي نو علاش جاي أنت أصلا
محمد
في 10:06
الحكومة السيد العباس الفاسي حدفت سلاليم الدنيا من 1 2 3 4 5 اي زيادة 500 درهما شهريا ثم تلتها زيادة عامة جميع الموظفين 600 درهم شهريا اي يساوي 1100 درهما ثم تسوية جميع الحاملين على الشواهد العليا بما فيها الدكاترة نزيدك ثم هم من اسسوا الرميد نزيدك هم من شيدوا الطرق السريع نزيدك هم من بنوا اكبر الميناء في العالم في طنجة نزيدك هم من بنوا الطاقة الشمسية . اما انتم سلبتهم اجور الموظفين مند 2016 الى يومنا هدا لكل مزظف من 2500 درها الى 10000 درهم واجمع جميع المزظفين كم تساوي الملايير يستحق السيد بن كيران ان تكون له 5 معاشات وليست 2 معاشات دخل للدزلة الملايير على حساب جيوب الموظفين وستثنى البرلمانيين والوزاء بهدا العمل لقد ظلمتنا يا بن كيران لانك صرحت انت المسؤول عن اقتطاعات 4 مرات ادن انت ظلمتنا واللة زلو حجتا الف مرة لم يسمحك الله لانك ظالم . اما انتم افقرتم الطبقة الوسطى حررتم المحروقات والمتضرر الاول هو المستهلك .كفى استحمارا بالشعب المغربي في عهدكم انهارت القدرة الشرائية للمواطن في العهد الحكومات كنا نرى تدشينات السدود والجامعات والطرق السريع اما في عهدكم زدتم منحة الطلبة دعمتم ارامل تبارك الله هده وشي الحكومة او الجمعية .سيروا عند الطلبى خلوا سياسة لاحصابها . حتى المبادئ تخليتم عنها اين المحاسبة والرشوة لمادا لم تقفوا 44 برلمانيا الدين لم يصرحوا بممتلكاتهم انتم تشجعون على الفساد حسبنا الله ونعم الوكيل اتفوا على الجهل والامية قروا ولادهم والله ماكانت هده الحكومة المشؤومة