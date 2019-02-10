تهديدات البوليساريو باحراق سيارات “المينورسو” تصل الأمم المتحدة

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر متطابقة أن تهديدات موالين للجبهة الانفصالية “البوليساريو ” بإحراق سيارات بعثة “المينورسو” وصلت إلى الأمم المتحدة، بعد أن أثارت مخاوف البعثة، التي سارعت إلى استنفار وحداتها وتوجيه عدد من التنبيهات الأمنية للحفاظ على سلامة أفرادها.

واضافت ذات المصادر ان بعثة “المينورسو” اشتكت من مضايقات الانفصاليين، ومن المنتظر أن ترفع تقريرا بتفاصيل ذلك إلى الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحريض ضد أفراد البعثة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يقوم به عدد من الانفصاليين.

وكان كولين ستيوارت رئيس بعثة المينورسو، قد أصدر تعليمات شديدة الصرامة لكل الوحدات والعاملين التابعين للبعثة بمختلف نقاط تواجدها، سواء بالمدن الصحراوية أو بمخيمات تندوف، بالتزام أعلى درجات الحيطة والحذر، سواء أثناء تواجدهم بمقرات البعثة، او اثناء عمليات التنقل، بما في ذلك عدم ترك نوافذ السيارة مفتوحة وضرورة مبيت السيارات بموقف السيارات التابع للبعثة، الى جانب تجهيز السيارات بجهاز إطفاء الحرائق .

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