العثماني :”جهات تحاول المس بأمن البلاد وكل ذي نعمة محسود”

نُشر بتاريخ :  2019-02-09 - 20:02
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هبة بريس - الرباط

 

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أننا كمغاربة لنا الثقة الكاملة في بلدنا رغم “الزوابع” والمناوئين والمكائك حسب وصف رئيس الحكومة.

وأضاف العثماني في لقاء جمعه صباح اليوم السبت خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية ، أن هناك من يحسد المغرب مستشهدا بقول “كل ذي نعمة محسود” .

واتهم العثماني أطرافا وجهات بمحاولة المس بأمن البلد واستقراره وقضاياه الكبرى خاصة قضية الوحدة الوطنية “الصحراء المغربية ” والاضرار بجاذبيته الاقتصادية والسياسية من منطلق الغيرة الاقليمية والجهوية حسب تعبير رئيس الحكومة .

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