العلام : تصريحات بنكيران تؤكد أن “البلاد غادية بالتخربيق”

هبة بريس ـ الرباط

اعتبر الأستاذ الجامعي عبدالرحيم العلام أن البلاد تسير بالارتجال، وكثير من القرارات تُتّخذ أو لا تتّخذ ليس بناء على الملصحة العليا للمواطنين والوطن، وإنما بناء على مصالح الجهات السياسية ومراكز القوة.

وأضاف ذات المحلل السياسي في تدوينة فايسبوكية ” أن الكثير ممّا قاله ابن كيران في جلسته المطولة مع الصحفيين يؤكد أنه لا بديل عن التعجيل بالإصلاح المؤسساتي والسياسي والدستوري، بل لا بديل عن تغييرات جوهرية يبنغي أن تحدث في هذه البلاد، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار الحقيقي، بدل الاستقرار في الرتب الأخيرة فيما يتعلق بالتعليم والتنمية والعدالة…إلخ، والاستقرار في الرتب الأولى بخصوص البطالة والجريمة وعدد المساجين، والهجرة السرية واللاسرية، وارتفاع الضرائب…إلخ.

وختم العلام تدوينته “قلت مع نفسي عندما أنهيت مشاهدة الحوار أو بالأحرى الجلسة التي استغرقت أكثر من ساعتين:”كل ما قلته يا ابن كيران يؤكد أمرا واحدا : البلاد غادية بالتخربيق”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11