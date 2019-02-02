أكادير : تسجيل أول حالة وفاة ب”انفلونزا الخنازير”

أحمد وزروتي: هبة بريس

أوردت مصادر متعددة قبل قليل أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير استقبل مساء اليوم السبت حالات مرضية يشتبه في كونها مصابة بفيروس H1N1 والمعروف بأنفلونزا الخنازير.

وأفادت مصادرنا أن الحالات التي استقبلها المستشفى، تم وضعها في جناح خاص ويتم حاليا تتبعها من خلال إجراء تحاليل خاصة للتأكد من الإصابة، حيث تم تسجيل حالة وفاة سيدة ثمانينية نتيجة مضاعفات فيروس H1N1 .

إلى هذا، فقد سبق للمدير الجهوي صباح اليوم أن أكد لهبة بريس، خلو الجهة من المرض وعدم تسجيل اي حالة الى غاية منتصف نهار اليوم.