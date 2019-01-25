توقيف أب سيدة الأعمال ”هند العشابي“ بسبب شيكات بدون رصيد

هبة بريس – رشيد موليد

علمت الجريدة من مصادر مقربة أن العشابـي الأب تم توقيفه اليوم الجمعة 25 يناير 2019 بمدينة المحمدية على إثر مذكرة بحث وطنية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تزيد عن المليار سنتيم، حيث انتقلت مصلحة الأمن الاقتصادي بولاية الأمن بالرباط إلى مدينة المحمدية من اجل استلام (ح.ع) من أجل تقديمه أمام النيابة العامة.

وحسب المعلومات التي استقتها “هبة بريس” من مصادرها فإن المبلغ السالف الذكر صنفها البعض في خانة التضحية التي قدمها العشابـي الأب لابنته وهي وراء القضبان داخل سجن العرجات وما يتبعه من مصاريف المؤسسة السجنية من جهة، وتكاليف وأتعاب المحاميين داخل المغرب وخارجه و الإجراءات القانونية على مستوى القضاء من جهة أخرى وكذا جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة.

كما أن المبلغ السالف الذكر يتقاسمه عدة أطراف منها شخصيات رفيعة المستوى نذكر منها السيدة (ج) سيدة أعمال معروفة التي أقرضت العشابـي الأب 205 المليون سنتيم كما استضافت أخ هند العشابي في بيت الزوجية الشيء الذي سبب لها مشاكل بالجملة مع زوجها لحدود كتابة هذه السطور،و400 مليون سنتيم لشخصية رفيعة المستوى تمتلك شركة لبيع السيارات الفاخرة، و 600 مليون سنتيم تعود للسيد (الم) وهو شخصية مشهورة لا يقل شأنا وآخرون في نفس النهج لهم نصيبهم من المبلغ السالف الذكر .

هذا وتشير المعطيات على أن امرأة الأعمال المغربية هند العشابي كانت على علم بموضوع الشيكات التي على عاتق والدها، غير أن ظروف خاصة منعتها من تسديدها، في انتظار جديد المف خلال الساعات المقبلة .