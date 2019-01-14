بوريطة يستقبل مبعوثا للرئيس القمري حاملا رسالة إلى الملك

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 16:32
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الاثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية في اتحاد جزر القمر، محمد الأمين صيف، مبعوث رئيس جزر القمر غزالي عثمان، حاملا رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس.

وقال محمد الأمين صيف، في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال، إن هذا اللقاء شكل مناسبة تم خلالها تبادل وجهات النظر حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك، نظرا لأن سنة 2019 تحمل عدة تحديات وستتميز بالخصوص بإجراء عدة مشاورات رفيعة المستوى.

وأوضح أنه من المتوقع عقد قمة إفريقية قريبا جدا سيتم خلالها التطرق، بالخصوص، إلى مسألة التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمر من جانب الجامعة العربية، من خلال مواضيع من قبيل التعاون العربي-الهندي والتنظيم المقبل للقمة العربية للتنمية الاقتصادية ببيروت.

وخلص الوزير القمري إلى أنه “في ضوء العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، فإننا نجري مشاورات بهدف تنسيق مواقفنا في المحافل الدولية”.

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