نقابة المحامين تراسل الائتلاف المغربي: “عليكم بتعميق النقاش حول قضية حامي الدين”

هبة بريس - الرباط

راسلت نقابة المحامين بالمغرب، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 هيأة وطنية، بخصوص بيان مسرب عن هذه الأخيرة حول قضية حامي الدين.

النقابة، حذرت في بيانها الائتلاف من “الإنزلاق حاليا لأية مناقشات من تنظيمات حقوقية بخصوص قضية معروضة على القضاء(قضية حامي الدين)، سبق للجميع أن وصف تدخل جهات تنفيذية فيها بالتأثير على القضاء، (تصريح الوزير الرميد و رد فعل الإطارات المهني للقضاة و للجمعيات الحقوقية).”

واعتبر بيان التقابة، أن الفقرتين الأخيرتين من مشروع البيان لا تختلفان من حيث صياغتهما عن مضمون ما صدر عن قيادييي الحزب الأغلبي في الحكومة و الذي ينتمي إليه السيد “حامي الدين”، مشيرا الى أن مشروع البيان المسرب حول موقف الائتلاف من قضية “حامي الدين”، في سياق اللحظة الحرجة الحالية للجسم الحقوقي والمختلف أصلا بشأن قضايا متلاحقة و مختلفة، من شأنه التأثير على تماسك الإئتلاف، في وقت تعتبر فيه في نقابة المحامين بالمغرب، أن الجسم الحقوقي بالمغرب في أمس الحاجة للوحدة و التضامن، و ليس لمزيد من الشتات الذي لن يستفيد منه غير الجهات المعادية للديمقراطية و لحقوق الإنسان”.

ودعت النقابة الائتلاف إلى التريث وتأجيل فكرة إصدار البيان، و تدعو في نفس الوقت إلى مزيد من تعميق التواصل و النقاش بشأن قضية “حامي الدين” و غيرها من القضايا الأخرى، لافتة أنها لم تعد تتوصل بأية كتابات تتعلق باجتماعات و أنشطة الائتلاف منذ مدة طويلة، وأنها فوجئت بتداول بيان للإئتلاف بشأن قضية عبد العالي حامي الدين، مع أن الأمر يتعلق بمجرد مشروع بيان لم يصادق بعد سواء على مضمونه أو حتى على مبدأ إصداره من عدمه. وفق ذات المصدر

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