مجلس الأمن يدرج تطورات نزاع الصحراء في جدول أعماله للشهر الجاري

هبة بريس ـ الرباط

أدرج مجلس الأمن الدولي قضية النزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ضمن جدول أعماله لشهر يناير الجاري، حيث يقوم هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي بعرض تقرير على أعضاء المجلس يتضمن تطورات الوضع في الصحراء، بالإضافة إلى خلاصة لقاء الطاولة المستديرة التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية،

وتأتي مناقشة قضية الصحراء، في ظل تحركات أميريكية لتخفيض المساهمات في تمويل بعثات السلام في إفريقيا، وعلى رأسها «مينورسو»، وضغوطات أميركية لتسريع البحث عن حل لقضية الصحراء يرضي أطراف النزاع.

ويأتي تقرير كوهلر في وقت يلوح أزمة ميدانية في المنطقة بعد تهديد جبهة البوليساريو بمنع عبور المشاركين في النسخة الـ 11 من رالي إفريقيا إيكو رايس الدولي، الذي يُتوقع أن يصل مشاركوه لمدينة الداخلة/ جنوب المغرب قادمين من موناكو، يوم الإثنين المقبل باتجاه العاصمة السنغالية داكار، ومن المقرر أن يعبروا منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية