قضية حامي الدين .. منظمة حقوقية تحذر من “تسييس” القضاء

هبة بريس – الرباط

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال ، متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، “تسييسا” للقضاء حسب ماجاء في بلاغ للمكتب المركزي للعصبة .

واشارت العصبة في ذات البلاغ على ان حامي الدين سبق وان حوكم في قضية “آيت الجيد ” لافتة الى أن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.