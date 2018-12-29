وزير العدل يحط الرحال ببرشيد لهذه الاسباب

محمد منفلوطي- هبة بريس

حط محمد اوجار وزير العدل في حكومة سعد العثماني أمس الجمعة الرحال بمدينة برشيد لإعطاء الانطلاقة بالمقر الجديد للمحكمة الابتدائية حيث قام الوزير والوفد المرافق له بجولة عبر مختلف مرافق المحكمة حيث اطلع على كيفية التدبير والتجهيزات المتوفرة والموارد البشرية العاملة بها،إذ ان مساحة المقر الجديد للمحكمة الابتدائية تبلغ 15.000 متر مربع؛ حيث وصلت المساحة المغطاة للمحكمة الابتدائية 7128 مترا مربعا. وتتكون بناية المحكمة الابتدائية من طابق تحت أرضي به قاعتين للأرشيف، ومن طابق أرضي به 3 قاعات للجلسات ومكاتب الواجهة و23 مكتبا و فضاء الاعتقال وفضاء الشرطة وخلية العنف ضد النساء وقاعة الصلاة ومقصف، وطابق أول به 41 مكتب، ومن طابق ثاني به مكتبيين للمسؤولين القضائيين 36 مكتب ومكتبة وقاعة المعلوميات وقاعة الاجتماعات.

كما تفقد اوجار الذي كان مرفوقا بعدد من المدراء المركزيين بالوزارة، وعامل إقليم برشيد والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات مصطفى ايت الحلوي ووكيل العام بها عبد الهادي زحل ورئيس المحكمة الابتدائية برشيد ووكيل الملك بها ورئيس المحكمة الابتدائية بسطات عبد اللطيف عبد المنعم ووكيل الملك بها زين العابدين الخليفي ورئيس محكمة ابن احمد ووكيل الملك بها وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة ونقيب هيئة المحامين بسطات عزيز زاروني وشخصيات أمنية وعسكرية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمهن القضائية، (تفقد)قسم قضاء الأسرة الذي هو في طور الانجاز وتبلغ المساحة المغطاة لهذا القسم 1770 مترا مربعا وتتكون بنايته من طابق تحت أرضي به قاعتين للجلسات وقاعة الصلح ومكاتب الواجهة الأمامية و7 مكاتب وقاعتين للأرشيف، ومن طابق أول به مكتبين للمسؤولين القضائيين و14 مكتب.

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