لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل انتخاب رئيس جماعة المحمدية

هبة بريس

جرى الجمعة 28 دجنبر، تأجيل انتخاب رئيس جماعة المحمدية لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر جلسة الانتخاب 23 مستشارا من أصل 47 .

وسيتم عقد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس بعد 15 يوما طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية .

وعرفت جلسة اليوم غياب مستشاري الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار ، وبعض مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

ويذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قد قضت بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، وهو القرار الذي يأتي بعد قرار أغلبية أعضاء المجلس بإقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي.

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