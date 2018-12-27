خبيــر: احتجاز الوفد البرلماني المغربي بالمانيا اهانة للشعب و”المالكي “مدين بالاعتذار

هبة بريس ـ الرباط
قال أستاذ القانون الدستوري، والخبير في الشأن البرلماني المغربي، رشيد لزرق إن توقيف واحتجاز السلطات الألمانية للوفد البرلماني المغربي قرابة الـ20 ساعة هو إهانة للملكة المغربية وشعبها، يتحمل مسؤوليتها من الناحية القانونية والسياسية مكتب مجلس النواب المغربي، وخصوصا رئيسه الحبيب المالكي.
وأوضح لزرق ” أن مهام مكتب المجلس الذي يترأسه المالكي هي تنظيم العلاقات الخارجية، والاتصال بالدول الأجنبية، ومن ثم فكان على رئيس مجلس النواب قبل أن يعرض ممثلي الشعب لهذا الموقف المخزي أن يستعلم عن إجراءات السفر إلى ألمانيا، وما إذا كان الجواز الدبلوماسي الذي يحمله النواب، يغني عن التأشيرة من عدمه، ويقوم بالتنسيق بين البرلمان وبين الدولة المضيفة للمؤتمر، لتأمين الرحلة.
وأشار لزرق لـ ” سبونتيك “ إلى أن رئيس البرلمان المغربي مدين للشعب المغربي بالاعتذار، لأن ما حدث مع النواب والوزراء السابقين المغاربة يضر بسمعة المملكة في الخارج، و بممثلي الأمة المغربية، وليس خطأ إداري وحسب.
وكانت السلطات الألمانية قد احتجزت، الثلاثاء الماضي، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من، الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بن مسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية رؤساء الجماعات، في مطار فرانكفورت، أثناء وجهتهم إلى بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب 24″، ليلة كاملة في مطار فرانكفورت، حتى تدخل السفير المغربي للإفراج عنهم.
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في 17:54
نواب عديمي التقة من الشعب المغربي فكيف يكون لهم تقة عند الالمان وكيف سيرحب بهم الالمان وهم احتقروا من صوت عليهم وافقروهم واضافوا العلل والغلاء والكراهية عليه، الالمان دولتهم دمقراطية ولا يحتاجون الى دروسكم الفارغة
خبير
في 18:08
لن نسمح باي شيء يهين مغربنا اوينال من رموزه ووحدته وسنموت دون ذلك. لكن هؤلاء لا حاجة لنا بهم. ولا يهمنا ان استبداوا او احتجزوا اوتبخروا.
ولد الجلبى
في 18:18
ماذا يعتقد هذا الخبير ؟لا يمكن اتهام شرطة الحدود الألمانية بالتعسف .هناك يطبق القانون حتى على إنجيلا ماركل
سعيد
في 18:30
ياريث لو كانوا حاكموهم وأراحونا من كلخهم.
مكلخييين
ali
في 18:39
المغاربة لهم سمعة سيئة .بإختصار
ولد حميدو
في 18:50
و ما هي الفائدة من كثرة السفريات على حساب الدولة
مومو
في 19:07
هذه مشكلتهم ، ولا تهمنا نحن. الاعتذار لهؤلاء الذين تم توقيفهم وحجزهم طبقا للقانون، الذي هو أعلى من اي سلطة. اما نحن فلا علاقة لنا بالحادثة. القانون فوق الجميع.
عبدو البجعدي
في 19:13
بالله عليكم كيف لقيادي لا يمتلك حزبه إلا 20 مقعدا برلمانيا ويترأس أكبر مؤسسة دستورية؟أليس في هذا إهانة للمغاربة ومؤسسات الدولة والمجتمع؟السيد المالكي للذين لا يعرفونه يضحي وسيضحي بأقرب الناس إليه من أجل الكراسي وآليات التصوير والكاميرات وهو الاتحادي الوحيد الذي لا صداقة ولا أخوة له مركزيا وجهوا واقليميا واذا بحثم في الأمر حتى في مسقط رأسه ستجدون الجواب فهو منشبع بالفكر المكيافلي لأنه يعتقد هو الآخر بأنه أمير
محمد جاد
في 19:20
هؤلاء اصلا لا يمثلون الا مصالحهم وامتيازاتهم. وصلوا الى البرلمان بالتدليس والتزوير. فما علاقتهم بشعبنا.هم المهانون .كلما وقعت واقعة الا تم ربطها بكرامة المغاربة. اصلا هؤلاء لا يحترمون مواطنيهم في الرشوة وما جاورها وشكرا…..