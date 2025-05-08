close button
بعد جلسة ماراطونية.. تخفيض عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

بعد جلسة ماراطونية.. تخفيض عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

8 مايو، 2025 - 9:49 صباحًا
0

هبة بريس – الرباط

بعد جلسة ماراطونية تجاوت ال10 ساعات, قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس, بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب السابق محمد زيان.

وقضت المحكمة بتخفيض عقوبة محمد زيان البالغ من العمر 83 سنة, من 5 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا.

وتوبع محمد زيان بتهمة تتعلق بالتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

8 مايو، 2025 - 9:49 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

الطقس

طقس الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

2025-05-08 / 09:09
تريبورتور

مراكش.. فرق السير والجولان تتصدى للنقل السري عبر دراجات…

2025-05-07 / 23:20
اليوتيوبر "صوفيا تايتماترز"

إنفراد.. متابعة اليوتيوبر “صوفيا تايتماترز” في حالة سراح مقابل…

2025-05-07 / 21:05
وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي

التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية سترفع جاهزية التدخل…

2025-05-07 / 20:38
أمطار رعدية

الطقس غدا الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

2025-05-07 / 20:08
عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يجري زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا

2025-05-07 / 20:00
الملك محمد السادس

الملك يعطي إنطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة…

2025-05-07 / 18:24
القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156 "حراگا"

القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156…

2025-05-07 / 17:56
مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

2025-05-07 / 17:54
احتجاز المواطنين لساعات بالملحقة الإدارية الثالثة بالناظور بسبب غياب المسؤول

احتجاز المواطنين لساعات بالملحقة الإدارية الثالثة بالناظور بسبب غياب…

2025-05-07 / 16:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى