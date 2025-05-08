بعد جلسة ماراطونية.. تخفيض عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

هبة بريس – الرباط

بعد جلسة ماراطونية تجاوت ال10 ساعات, قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس, بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب السابق محمد زيان.

وقضت المحكمة بتخفيض عقوبة محمد زيان البالغ من العمر 83 سنة, من 5 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا.

وتوبع محمد زيان بتهمة تتعلق بالتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية.