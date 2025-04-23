حين يُغلق باب الاستثمار.. صاحب شركة بسيدي المخفي بافران يتجه للتنقيب عن الكنز ” فيديو”

هبة بريس- مكناس

بعد أن تم رفض ملفه الاستثماري من قبل الجهات المختصة، وجد صاحب إحدى الشركات نفسه أمام طريق مسدود.

و بدلاً من الاستسلام أو البحث عن فرصة تقليدية أخرى، قرر خوض مغامرة غير معتادة: التنقيب عن الكنز.

هذه الخطوة الغريبة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المال والأعمال، حيث يرى البعض أنها تصرف يائس، بينما يراها آخرون نوعاً من الإبداع في البحث عن الفرص، حتى وإن كانت خارج الإطار المعروف.

بدأ الرجل يجمع المعلومات من خرائط قديمة وشهادات محلية تتحدث عن كنوز مدفونة منذ قرون. ومع بعض التمويل الذاتي والمساعدة من عدد قليل من المغامرين، انطلقت الرحلة. لم تكن المهمة سهلة، فالتنقيب عن الكنز يتطلب تصاريح قانونية، وأجهزة متطورة، وصبراً كبيراً ورخص من وزارة الداخلية والاستثمار وزارة الطاقة والمعادن التي رخصت لهذا الشخص عدة رخص وفي اماكن متفرقة ليبقى السؤال المطروح من يساعده على ذلك .

اليوم، لا يزال مصير هذه المغامرة مجهولاً، لكن ما هو مؤكد أن القصة ألهمت كثيرين لإعادة التفكير في طرق تحقيق الأحلام، خاصة حين يُغلق باب الاستثمار الرسمي و من هي الجهات التي تسانده والتستر عن ذلك.