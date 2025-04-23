نزلاء سجن زايو يشتكون من أوضاع “مأساوية”.. والعائلات تطالب بتدخل عاجل

هبة بريس – محمد زريوح

توصلنا بشكايات من طرف نزلاء يقضون عقوباتهم داخل السجن الفلاحي بزايو ، يعبرون فيها عن استيائهم العميق من ظروف وصفوها بـ”المأساوية” التي يعيشونها يوميًا داخل المؤسسة السجنية. وأكد السجناء، من خلال الشكايات التي توصلنا بها، أن معاناتهم تزداد تفاقمًا في ظل تجاهل مطالبهم الإنسانية، مشددين على أن أوضاعهم الحالية لا تراعي الحد الأدنى من شروط الكرامة والحقوق.

ومن أبرز المشاكل التي وردت في الشكايات، تفشي الحشرات داخل الزنازين، رغم محاولات الرش المتكررة بالمبيدات التي لم تحقق أي نتائج فعالة، حسب تعبيرهم. هذا الوضع، وفق ما جاء في الشكاوى، يجعل بيئة الإيواء غير صحية، ويؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية، مما يزيد من معاناتهم خلال قضاء محكوميتهم.

كما عبّر السجناء عن تذمرهم من الشروط الجديدة المفروضة للتواصل مع ذويهم، حيث أصبح يُسمح لهم بإجراء مكالمة هاتفية واحدة فقط في الأسبوع، لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق. واعتبروا هذا الإجراء تقليصًا مجحفًا لحقهم في التواصل الأسري، وهو حق يعتبرونه أساسيًا داخل المؤسسة السجنية.

إلى جانب ذلك، تحدثت الشكايات عن ما وصفه النزلاء بسوء المعاملة من طرف بعض الموظفين، بالإضافة إلى معاناة كبيرة جراء الاكتظاظ داخل الزنازين، حيث يتجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للغرف. هذا الأمر، حسب تعبيرهم، يؤثر على ظروف النوم، النظافة، والخصوصية، ويزيد من التوتر اليومي داخل المؤسسة.

وفي السياق ذاته، عبّرت عدد من عائلات السجناء عن قلقها الشديد من الوضع، معتبرة أن أبناءها يعيشون في ظروف غير إنسانية تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وطالبت العائلات، من خلال اتصالاتها بالموقع، بتدخل عاجل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإيفاد لجنة تفتيش مستقلة للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجن والعمل على تحسينها.

من جهته، وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أفاد مصدر مسؤول من داخل المؤسسة أن الاكتظاظ الذي يشهده سجن زايو يُعد “أمرًا عاديا” مقارنة بباقي السجون على الصعيد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإدارة تبذل مجهودات لمعالجة مشكل الحشرات عبر استعمال المبيدات، وأن الإجراءات المعتمدة بخصوص التواصل تهدف إلى التنظيم وضمان الأمن داخل المؤسسة.