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عموتة

عموتة يشعل التكهنات مجددًا.. هل يعود إلى الوداد أم إلى منتخب عربي؟ ( صورة)

22 نوفمبر، 2024 - 10:43 مساءً
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هبة بريس-يوسف أقضاض

أثار المدرب المغربي الحسين عموتة موجة من الجدل والتكهنات عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بعدما نشر عبارة غامضة تشير إلى احتمال عودته: “ربما أعود”.

فتحت هذه الكلمات أبواب النقاش بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء حول وجهته المستقبلية.

بينما اعتقد البعض أن عموتة قد يعود إلى الوداد الرياضي، الذي حقق معه العديد من الإنجازات، توقع آخرون أن تكون وجهته القادمة إلى المنتخب الأردني.

في المقابل، أشار البعض إلى أن المفاجأة قد تكون في انتظار الجماهير، مع احتمال توليه مهمة تدريبية في نادٍ آخر أو منتخب مختلف.

ترك تصريح عموتة، الذي لم يكشف عن تفاصيل إضافية، العديد من التساؤلات لدى محبيه، الذين يتطلعون إلى معرفة خطوته التالية في مسيرته التدريبية.

 

22 نوفمبر، 2024 - 10:43 مساءً
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