كوب-29″.. البرلمان الإفريقي يدعو إلى تعزيز المرونة المناخية في إفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

دعا البرلمان الإفريقي، الجهاز التشريعي للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس بباكو، إلى تعزيز المرونة المناخية في إفريقيا.

وأطلق هذه الدعوة وفد من البرلمان الإفريقي، بقيادة رئيسه فورتشن شارومبيرا، خلال أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-29”.

وبهذه المناسبة، جددت المؤسسة التشريعية الإفريقية، التي يوجد مقرها بجوهانسبرغ، التأكيد على التزامها بالنهوض ببرنامج المرونة والعدالة المناخية في إفريقيا.

وفي إطار التزاماته، نظم البرلمان الإفريقي حدثا موازيا بعنوان “تعزيز المرونة المناخية بإفريقيا.. النهوض باستراتيجيات التكيف وضمان العدالة المناخية”.

وجمع هذا اللقاء برلمانيين أفارقة ومفاوضين في مجال المناخ وصناع القرار السياسي وفاعلين دوليين لرفع التحديات الفريدة التي تواجهها إفريقيا من حيث التكيف مع تغير المناخ، فضلا عن النهوض بمبادئ العدالة المناخية.

وأجمع المشاركون على أن إفريقيا تتأثر بشدة بتداعيات تغير المناخ، بالرغم من مساهمتها الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة، مبرزين أن إفريقيا تواجه موجات جفاف وفيضانات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي بما يهدد تنميتها وسبل العيش بالقارة.

وفي المقابل، يسعى البرلمان الإفريقي إلى إعلاء صوت إفريقيا في “كوب-29” من خلال الدعوة إلى تمويل مناخي مكثف واستراتيجيات تكيف منصفة وإدماج مبادئ العدالة ضمن القوائم العالمية للمناخ.

وقد أتاحت هذه التظاهرة الموازية التي نظمها البرلمان الإفريقي التطرق إلى احتياجات القارة الملحة للتكيف في مجالات بالغة الأهمية كالفلاحة والموارد المائية والبنيات التحتية والصحة العامة، فضلا عن التأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية للمشاريع المعنية بتعزيز المرونة.

كما سلطت المناقشات الضوء على الحاجة إلى دمج العدالة المناخية في الاتفاقيات الدولية، بما يضمن حصول البلدان الإفريقية، التي تتحمل عبء تغير المناخ بشكل غير متناسب، على دعم منصف.

وتم أيضا إبراز دور البرلمانيين الأفارقة في قيادة خطط التكيف الوطنية وضمان تحمل الحكومات مسؤوليتها عن التزاماتها المناخية.

وبالإضافة إلى السيد شارومبيرا، يضم وفد البرلمان الإفريقي في (كوب-29) ليلى داهي وخديجة أروهال من المغرب، وهما تواليا عضوان في لجنة العدالة وحقوق الإنسان ولجنة النوع الاجتماعي والأسرة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ساكاتا غاري، رئيس لجنة الاقتصاد القروي والزراعة.