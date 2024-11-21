الجمعية الوطنية للناشرين تشيد بتنظيم اعتماد الصحفيين لتغطية مباريات كرة القدم(صورة)

هبة بريس- الدار البيضاء

أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغا بشأن الإجراءات الجديدة لتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب لتغطية مباريات كرة القدم، مشيرة إلى دعمها الكامل للإجراءات المتخذة من قبل العصبة المغربية الاحترافية لكرة القدم.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغه أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا السياق تعتبر إيجابية.

وأشار المكتب التنفيذي للجمعية إلى أهمية اعتماد “بطاقة الملاعب” كأداة حصرية لتنظيم التغطية الإعلامية لهذه التظاهرات الرياضية. هذه البطاقة، وفقًا للجمعية، ستكون الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المنصات المخصصة للصحافة داخل الملاعب.

أشادت الجمعية بقرار العصبة الذي ينص على أن مديري النشر هم الجهة الوحيدة المخولة لاعتماد الصحفيين والمصورين المهنيين المعتمدين لتغطية المباريات.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضمان جودة التغطية الإعلامية وتنظيم عملية دخول الصحفيين والمصورين إلى الملاعب.

كما دعت الجمعية جميع مديري النشر إلى الالتزام بتقديم بيانات منتدبيهم من الصحفيين والمصورين عبر المنصة الرقمية الخاصة بإصدار “بطاقة الملاعب”، مع ضرورة تحديد منتدب صحفي ومصور لكل مباراة على حدة، مما يعزز التغطية الإعلامية المتخصصة والشاملة لهذه الفعاليات الرياضية.

ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تنظيم التغطية الإعلامية لمباريات كرة القدم في المغرب، ويعكس التزام الجمعية بتعزيز التعاون بين الهيئات الرياضية والإعلامية لضمان تقديم تغطية مهنية ودقيقة لجميع المباريات.