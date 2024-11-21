القضاء يصدر حكمه في قضية “التحرش الجماعي” بكورنيش طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات على أربعة قاصرين، في قضية التحرش الجماعي التي تعرضت لها شابة في الشارع العام بمدينة البوغاز.

وجاءت الإدانة بعد جلسة مطوّلة خلف أبواب مغلقة في قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة، حيث تمت متابعة القاصرين بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف”.

وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الوطنية والحقوقية، وسط مطالب بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالتحرش والعنف ضد النساء.

أجواء مشحونة بعد النطق بالحكم

شهدت ساحة محكمة الاستئناف مشاهد مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث خيّم الحزن على أمهات وأسر القاصرين المدانين، مع وقوع حالات إغماء وبكاء حاد بين الأهالي الذين عبّروا عن صدمتهم بالحكم.

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القضية التي هزّت الرأي العام

القضية، التي خلّفت صدى واسعًا في المغرب، أعادت فتح النقاش حول ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والعقوبات المترتبة عنها.

كما دعت فعاليات حقوقية إلى مزيد من التشدد في القوانين الرادعة والاهتمام بالتوعية المجتمعية، لضمان حماية النساء من مثل هذه الاعتداءات.