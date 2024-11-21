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التحرش الجماعي بكورنيش طنجة
التحرش الجماعي بكورنيش طنجة

القضاء يصدر حكمه في قضية “التحرش الجماعي” بكورنيش طنجة

21 نوفمبر، 2024 - 9:34 مساءً
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أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات على أربعة قاصرين، في قضية التحرش الجماعي التي تعرضت لها شابة في الشارع العام بمدينة البوغاز.

وجاءت الإدانة بعد جلسة مطوّلة خلف أبواب مغلقة في قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة، حيث تمت متابعة القاصرين بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف”.

وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الوطنية والحقوقية، وسط مطالب بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالتحرش والعنف ضد النساء.

أجواء مشحونة بعد النطق بالحكم

شهدت ساحة محكمة الاستئناف مشاهد مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث خيّم الحزن على أمهات وأسر القاصرين المدانين، مع وقوع حالات إغماء وبكاء حاد بين الأهالي الذين عبّروا عن صدمتهم بالحكم.

 

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القضية التي هزّت الرأي العام

القضية، التي خلّفت صدى واسعًا في المغرب، أعادت فتح النقاش حول ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والعقوبات المترتبة عنها.

كما دعت فعاليات حقوقية إلى مزيد من التشدد في القوانين الرادعة والاهتمام بالتوعية المجتمعية، لضمان حماية النساء من مثل هذه الاعتداءات.

21 نوفمبر، 2024 - 9:34 مساءً
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‫9 تعليقات

  1. شباب واحد نصيحة من عندي صلي وبعد من المحرمات وتهلا في واليديك وكون متأكد ربي غدي يسهل عليك …

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  2. المحاكم هاد الأيام السجون ممتلئة عن آخرها وموضفُوا القضاء مساكن منهمكون بكثرة الملفات..

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  4. العدالة تطبق غير على الجنس الذكوري أما هي لا وأنا في نظري حتى تحاسب لأنها كانت كاسية عارية وهي من شجعتهم على فعل ذالك، ولكم واسع النظر يا قاضي التحقيق.

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  5. قوله تعالى والزانية والزاني. لماذا افتتح الذكر الحكيم بالزانية . لأن المبادرة تكون من العنصر النسوي …

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  8. السيد مجرد متمرن وفوضوي وعامل حالة على التشطيب عليه من المحاماة، هذا اذا اصبح محامي الله اعلم ما سيفعل . ويقول قضيته قضية حياة او موت . يا اخ انت نقطة في بحر

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  9. الفتيات يغرين الشباب بلباسهم الدي يتير الفتنة ويتمايلن في مشيتهن بحركات يضهر مفاتنها بشكل فضيع ادا هناك عدل هي الأخرى يجب أن تعاقب لأنها هي التي استفزتهم هدا الحكم هدفه ارضاء منضمت حقوق الإنسان الدولية

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