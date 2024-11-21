تحفظ على إمضاء أي وثيقة وصفقة في عهد المسعودي المعزول

هبة بريس_ مكتب فاس

بناء على مراسلة مصطفى المعزة عامل إقليم تازة، إلى باشا المدينة، بشأن عملية تسليم السلط بين عبدالواحد المسعودي الرئيس المعزول بقرار المحكمة الإدارية والرئيس الجديد المنتخب الجمعة 15 نونبر الجاري، منير الشنتير، والتي جرت يوم أمس الأربعاء بمقر الجماعة، أكدت مصادر ” هبة بريس” أن الرئيس الجديد منير الشنتير تحفظ على إمضاء جميع الوثائق وتسلم المهام المرتبطة بها خلال حفل التسليم في غياب عبد الواحد المسعودي الرئيس المعزول لأسباب تبقى مجهولة، خصوصا وأن الجماعة عرفت طيلة الثلاث سنوات الأولى من عمر الولاية الحالية، اشكالات عميقة بشأن عدد من المشاريع التي كانت قد أثارت الرأي العام بمدينة تازة و وضعت المسعودي في مواجهة مباشرة مع الصحافة وحملته الساكنة ما آلت إليه المدينة من تدهور.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن منير الشنتير الرئيس الجديد لجماعة تازة المنتمي لحزب الاستقلال، تحفظ على إمضاء الوثائق المرتبطة بالصفقات المبرمة في عهد الرئيس المسعودي وجميع الملفات التي فتحت في شأنها لجان التفتيش الوزارية تحقيقات وأبحاث مراطونية خلال زياراتها المكوكية دامت ثلاثة أشهر متتالية، والتي كانت سببا في عزل عبدالواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة.

كما أكدت المصادر، أن الرئيس الشنتير، اضطر إلى تسلم المهام مع إضافة كلمة بتحفظ إلى جانب توقيعه في جميع الوثائق، في انتظار التدقيق في الوثائق التي سلمها له الرئيس المعزول