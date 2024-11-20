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يوسف النصيري وياسين بونو
يوسف النصيري وياسين بونو

بونو يقود النصيري إلى الدوري السعودي وبرازيلي بانتظار تعويضه

20 نوفمبر، 2024 - 11:36 مساءً
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يواصل نادي النصر السعودي مساعيه للتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط هجوم الفريق بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصيري قد انضم إلى صفوف فنربخشة التركي الصيف الماضي قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، في صفقة طويلة الأمد تستمر حتى عام 2029. ومنذ وصوله، قدم النصيري أداءً مميزًا تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مما جعل النصر يواصل اهتمامه بالحصول على خدماته.

دور بونو في انتقال النصيري المحتمل

يلعب ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، دورًا محوريًا في تقريب النصيري من الدوري السعودي.

حيث تجمع بونو والنصيري علاقة صداقة قوية بفضل زمالتهما في نادي إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي، كما أن كلاهما يتعاون مع نفس الشركة لإدارة أعمالهما.

ووفقًا لمصادر مقربة، نصح بونو النصيري بتجربة الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه بات وجهة عالمية تُقدم أندية بمستويات احترافية عالية.

هذه النصيحة قد تكون حاسمة في قرار المهاجم المغربي خلال الفترة المقبلة.

فنربخشة يستعد لتعويض النصيري بمهاجم برازيلي

في المقابل، يعمل نادي فنربخشة التركي على وضع خطة بديلة لتعويض النصيري في حال رحيله.

وذكرت صحيفة “كونترا سبور” أن النادي دخل في مفاوضات مع البرازيلي غابرييل باربوسا، الشهير بـ”غابيغول”، مهاجم فريق فلامينغو.

وينتهي عقد باربوسا مع ناديه الحالي في نهاية دجنبر المقبل، ما يجعل فنربخشة في وضع مريح للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذا قرر النصيري الانتقال إلى النصر.

20 نوفمبر، 2024 - 11:36 مساءً
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