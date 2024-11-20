أمريكا ترفع “حق الفيتو”دعما لحليفتها إسرائيل ضد غزة
هبة بريس ـ متابعة
عطلت الولايات المتحدة، مرة أخرى، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة، باستخدام حق النقض (الفيتو) مجددًا دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار، الذي دعمته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يدعو إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تلتزم به جميع الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وفي تصريح بعد التصويت، أوضح نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلاً: “لقد كنا واضحين تماماً خلال جميع المفاوضات بأننا لا يمكننا دعم وقف إطلاق نار غير مشروط لا يضمن الإفراج عن الرهائن”، معتبراً أن المجلس كان سيبعث من خلال هذا القرار برسالة “خطيرة” إلى حماس، مفادها أنه “لا حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
3 تعليقات
هل ينتظر من الصهاينة الامريكيين اي خير طبعا لا اطلاقا ومن الغرب المنافق كذلك من ينتظر اي خير من امريكا والدول الغربية. فهو. واهم وجاهل للحقيقة. وهل يعقل كل ما فعله الصهاينة من جراءم فى حق اطفال ونساء الفلسطينيين. ولا يزال الوضع على ما هو. ثم بعد كل هذا. تستخدم امريكا. حق النقض. فى مشروع يدعوا الى وقف الحرب. هذا امر فى غاية الخطورة وكاننا امام. وحش متوحش. اكثر من الصهاينة. لذا لو كان المسؤولون المسلمون. فى المستوى المسوولية. فانتفضوا. وقالوا. لا. هذا الظلم لايمكن ان يستمر لاكن ماذا اقول. حسبنا الله ونعم الوكيل. وامام الله يختصم. الجميع.
رغم كثرة التحالفات الا ان المنطق و العقل و دروس التاريخ و الواقع اليومي فوق الارض يفرض علينا ان نكون اكثر استعداد لما هو آت فامريكا لم و لن تكون صديقة مهما كثرت المعاهدات مع من لا عهد له!!
أمريكا والجزائر شر خلق الله وحوش آدمية لا يهمهم لا صغير ولا كبير ولا أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا إنسانية هاؤلاء المجرمين الانجاس يسعون في الأرض فسادا اللهم شتت شملهم وآجعل كيدهم في نحورهم اللهم سلط عليهم جندك ملائكة غلاض لا يعصون الله