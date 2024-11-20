فاس.. هدم مقهى “جردة الريكس” وسط المدينة (صور)

هبة بريس _ ع محياوي

في إطار الجهود المبذولة في محاربة استغلال الأملاك العمومية بشكل غير قانوني، أقدمت السلطات المحلية بفاس، بتنسيق مع المصالح الأمنية، على هدم مقهى “الريكس” المتواجد في حديقة “لالة أمينة” المعروفة بجردة الريكس.

وأكدت مصادر ل ” هبة بريس” أن المقهى المذكورة لم يكن صاحبها يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بإشراف مباشر من معاد الجامعي والي جهة فاس مكناس عمالة فاس.

هذا و قد سبق للسلطات المحلية ممثلة في باشا دار ادبييغ الى جانب السيد قائد الملحقة الاداربة دار ادبيبغ مرفوقين بلجنة مختلطة حلوا الى عين المكان للقيام بالمتعين من أجل الوقوف على قانونية رخص المقهى التي كانت ستحول الى مطعم للدجاج في غفلة من السلطات المحلية و المنتخبة قبل تفجير الملف الذي هز الرأي العام الفاسي مؤخرا، ليتبين بعد تقرير مفصل ان المقهى لا تتوفر على تراخيص قانونية الشيء الذي دفع رئيس مقاطعة اكدال البامي محمد السليماني الى توقيع قرار توقيف نشاط هذه المقهى المملوكة لجماعة فاس.

العملية شهدت حضور ممثلين عن السلطة المحلية والقوات الأمنية لضمان سيرها دون عراقيل، في حين يُتوقع استمرار هذه الحملات لاستعادة النظام في استغلال الملك العمومي و استرجاع عقارات جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس .