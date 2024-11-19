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الأمم المتحدة تندد بالنهب “المنظم” للمساعدات الإنسانية في غزة

19 نوفمبر، 2024 - 10:31 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء بسرقة المساعدات الإنسانية في غزة، معتبرا أن هذه الظاهرة “أصبحت منظ مة ويجب أن تتوقف”، وذلك بعد أيام قليلة على نهب قافلة مساعدات أممية في القطاع الفلسطيني.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “هذا الأمر يعوق العمليات الإنسانية الحيوية ويعر ض طواقمنا لمزيد من الخطر. لكن عمليات حفظ النظام يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة”، معربا عن قلقه إزاء عملية نف ذتها حكومة حماس الإثنين ضد “عصابات لصوص شاحنات المساعدات”.

تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة تضم 109 شاحنات من المساعدات الغذائية السبت لهجوم من قبل مجهولين بعد دخولها قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، ولم تتمكن سوى 11 شاحنة من الوصول إلى وجهتها، في “أسوأ” وأكبر عملية نهب في غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك الثلاثاء “حذرنا منذ بعض الوقت من مشكلة النهب المسلح ولاحظنا أنها أصبحت عمليات أكثر تنظيما وفعالية”. وشدد على أن “عمليات إنفاذ القانون يجب أن تكون شرعية وضرورية ومتناسبة” في إشارة إلى العملية التي قادتها حكومة حماس ضد لصوص مفترضين الاثنين. وأضاف “نحن قلقون جدا بشأن هذه المعلومات”.

19 نوفمبر، 2024 - 10:31 مساءً
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