“رايانير” تضيف 13 رحلة جديدة في خطوطها نحو المغرب و تستعين بطائرات جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد النجاح الكبير الذي حققته الخطوط التي أطلقتها “رايانير” المتخصصة في الطيران الجوي المنخفض التكلفة منذ دخولها السوق المغربية، قامت الشركة بتوسيع قاعدة رحلاتها فضلا على مضاعفة أسطولها.

و في هذا الصدد، قامت شركة “رايانير” بإطلاق رحلات جديدة انطلاقا من محطاتها الأربع التي تتوفر عليها بالمغرب و التي كان آخرها محطة طنجة التي رأت النور يوم أمس.

و موازاة مع تدشين المحطة الرابعة لرايانير بالمغرب، أعلنت الشركة الإيرلندية أنها ستشرع في استعمال طائرتين جديدتين و رفع عدد رحلاتها إلى 25 رحلة جوية، ضمنها 13 رحلة جديدة تربط طنجة بثمانية مدن أوربية جديدة و5 وجهات مغربية خلال صيف 2024.

و سيكون لهذا الاستثمار الهام البالغ قيمته حوالي 200 مليون دولار أمريكي أثره البالغ على التشغيل المحلي، و ذلك بإسهامه في إحداث 600 منصب شغل، ضمنها 60 منصبا من المستوى الرفيع من ربابنة الجو المؤهلين و أطقم المقصورة المرافقين لهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن دخول شركة “رايانير” السوق المغربية لقي ترحيبا و تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة خاصة في ظل التذاكر المنخفضة التي توفرها لعديد وجهات العالم، فضلا على سعرها الزهيد في التنقلات الداخلية و خاصة المحجوزة سلفا.