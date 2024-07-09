قبيل “الأولمبياد”.. مطارات باريس تعلن الإضراب

هبة بريس – وكالات

أعلنت النقابات التي تمثل العاملين في مجموعة مطارات باريس، والتي تدير مطاري “أورلي” و”شارل ديغول” بالعاصمة الفرنسية، الاثنين، أنها تخطط للإضراب في 17 يوليوز، لزيادة الضغط على الإدارة لتلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل.

وتطالب النقابات بعلاوة خاصة وموارد إضافية لجميع موظفي المطارات، عن العمل خلال فترة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو إلى 11 غشت، التي ستصحبها زيادة كبيرة في حركة المسافرين عبر المطارات.

وطالبت النقابات، التي تمثل العمال في القطاع العام في فرنسا، بزيادة الأجور أو الدعم للعمل خلال أولمبياد باريس 26 يوليو – 11 غشت.

هذا وسيكون المطاران البوابة الرئيسية لفرنسا للزوار الأجانب للأولمبياد، حيث يتوقع مرور ما يصل إلى 350 ألف شخص يوميا هناك خلال الألعاب، بالإضافة إلى معظم الرياضيين ومعداتهم.

ومن المتوقع أن يبدأ وصول الآلاف من الرياضيين ابتداء من 18 يوليو، عندما تفتح القرية الأولمبية، مع وجود محطة مؤقتة جديدة للأمتعة الكبيرة في شارل ديغول، للتعامل مع معدات مثل الكاياك، والدراجات أو أعمدة القفز بالزانة.