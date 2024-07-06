طنجة..السلطات تشن حملة تمشيط على طول شاطئ “مالاباطا “

2024-07-06 / 18:25
0

شنت السلطات المحلية ، أمس السبت ، حملة تمشيطية على مستوى “كورنيش” وشاطئ “مالاباطا ” بالمنطقة الحضرية لطنجة المدينة.

وشملت الحملة التمشيطة محاربة مختلف الشوائب بما في ذلك جمع المتشردين و المتسولين و المرشحين للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء، كما قامت الملحقة الإدارية الرابعة بعملية تحرير الملك العمومي البحري، حيث تم حجز ما يناهز 185 كرسيا و 14 طاولة و 30 مضلة شمية.

و قد شاركت في العملية التطهيرية رؤساء الملحقات الإدارية بالمنطقة الحضرية طنجة المدينة و كذا جميع أعوان السلطة بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة.

2024-07-06 / 18:25
0

مقالات ذات صلة

طائرات “كنادير ” وفرق اطفاء لاخماد حريق بمنطقة تارجيست…

2024-07-06 / 19:35

طنجة..مواطنون يحاصرون “صاحبة حضانة” يشتبه تورطها في عملية نصب…

2024-07-06 / 19:25

جرسيف.. القبض على شبكة متخصصة في النصب عبر الهاتف

2024-07-06 / 18:48

أولاد عبو ببرشيد…مركز تجاري بتجمعات سكنية يعيش خارج ايقاعات…

2024-07-06 / 18:29

اشتوكة : الدرك يتعقب الظاهرين في ” فيديو” بسيوف…

2024-07-06 / 18:26

بينها المغرب..واشنطن تزود 5 دول بصواريخ بعيدة المدى من…

2024-07-06 / 18:15

وجدة .. انتشار عدة امراض لدى الأطفال محور يوم…

2024-07-06 / 17:57

أولاد عبو ببرشيد.. مركز تجاري بتجمعات سكنية يعيش خارج…

2024-07-06 / 17:46

بسبب “الشناقة”.. اسعار الدجاج مرشحة للارتفاع خلال فصل الصيف

2024-07-06 / 17:23

الملك محمد السادس يحل بمدينة تطوان

2024-07-06 / 16:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى