طنجة..السلطات تشن حملة تمشيط على طول شاطئ “مالاباطا “

شنت السلطات المحلية ، أمس السبت ، حملة تمشيطية على مستوى “كورنيش” وشاطئ “مالاباطا ” بالمنطقة الحضرية لطنجة المدينة.



وشملت الحملة التمشيطة محاربة مختلف الشوائب بما في ذلك جمع المتشردين و المتسولين و المرشحين للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء، كما قامت الملحقة الإدارية الرابعة بعملية تحرير الملك العمومي البحري، حيث تم حجز ما يناهز 185 كرسيا و 14 طاولة و 30 مضلة شمية.



و قد شاركت في العملية التطهيرية رؤساء الملحقات الإدارية بالمنطقة الحضرية طنجة المدينة و كذا جميع أعوان السلطة بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة.