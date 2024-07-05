لُقبت بـ “السيدة الثانية”.. النظام السوري يعلن وفاة لونا الشبل

هبة بريس / الرباط

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الجمعة وفاة لونا الشبل، المستشارة الخاصة لبشار الأسد، إثر تعرضها لحادث سير قبل يومين، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وعملت الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة السورية.

وكان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية أوضح أنه، في الثاني من يوليو الجاري، تعرضت الشبل لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، نُقلت على إثره إلى “العناية المشددة” في إحدى مشافي العاصمة السورية، بعد إصابتها بنزيف في الرأس.

وكانت وكالة “سانا” أوضحت أن الحادث أدى إلى “انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار”. ومع ذلك أوردت تقارير لوسائل إعلام محلية رواية أخرى، أشارت فيها إلى أن ما حصل “بفعل فاعل” وأن “الحادث مدبّر وعبارة عن عملية تصفية”.