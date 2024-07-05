مديونة.. أبو الغالي يستعرض منجزات مجلسه في ندوة لمهرجان فني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان مديونة للتراث الفني و الشعبي ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على كافة تفاصيل النسخة الأولى التي ستشهد مشاركة فرق فنية إفريقية.

و في هذا الصدد، كشف صلاح الدين أبو الغالي رئيس مجلس جماعة مديونة أن هذا المهرجان يروم تسليط الضوء على التراث الوطني وتعزيز الفنون الشعبية، التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية لبلادنا، وربط جسور التواصل مع بلدان القارة الافريقية من خلال دعوة عدد من الفنانين والفرق الفلكلورية الإفريقية من دول ساحل العاج و الغابون و الطوغو و السنغال.

و استغل أبو الغالي هاته الندوة للحديث عن منجزات مجلسه، حيث أوضح أن منجزات عديدة شهدتها مديونة في حقبته لا سيما فيما يتعلق بالكهربة و الطرقات و قنوات الصرف الصحي و مشروع إحداث مسبح و ملعب يعد الأكبر في الإقليم، فضلا عن الاهتمام بالقطاع الصحي، وكذا إعادة تأهيل المركب الثقافي الذي سيتم افتتاحه تزامنا مع المهرجان، وهو المركز الذي أهلته جماعة مديونة قبل تفويته لوزارة الثقافة من أجل مباشرة العمل فيه.

و أضاف رئيس جماعة مديونة أن من جملة الانجازات التي تم تحقيقها في المدينة، تشييد سوق بلدي، فضلا عن هدم محلات الحرف التقليدية (الحدادة) بشارع محمد الخامس في مدخل المدينة وتعويضهم بمحلات جديدة في مشروع جديد (قرية الصانع) باستثمارات تناهز 34 مليون درهم بمساهمة الجماعة بحوالي 15 مليون، فضلا عن تحرير 1.5 هكتار من الوعاء العقاري للجماعة، وهذه العقارات تهدف إلى تنمية مدينة مديونة.

كما أشار أبو الغالي إلى أن المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بالمدينة، الذي احتضن فعاليات هذه الندوة الصحفية، يعد خير مثال على التغيير الذي تعرفه مدينة مديونة، وأن هذا المركز يعرف قفزة نوعية في الاهتمام بالمرأة و خاصة المرأة في وضعية صعبة، وبالمواكبة السيكولوجية والاجتماعية لهن، ناهيك عن مواكبة المرأة قبل وبعد الوضع.