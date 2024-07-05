البنك الدولي يوقع اتفاق تمويل مع المغرب بقيمة 350 مليون دولار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز و توطيد علاقاته مع كبريات المؤسسات العالمية حيث بات ينال ثقتها بشكل كبير و في مقدمتها البنك الدولي الذي وقع اتفاق تمويل مع المملكة.

و في هذا الصدد، وقعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و جيسكو هنتشل المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.