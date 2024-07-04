”المنصوري“ تتطلع للقضاء على ”دور الصفيح“ بالمغرب متم 2028

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة، على أن وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تشتغل حاليا على تنفيذ خطة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح في أفق 2028.

وأضافت ذات المصادر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، بأن الوزيرة عبأت جميع أطقم وزارتها من أجل تنفيذ هذا البرنامج حيث ولحدود اليوم تم تحسين ظروف عيش حوالي 44 ألف أسرة مع مضاعفة وثيرة عملية تسريع تحسين إيواء الأسر.

واسترسلت المصادر ذاتها، أنه وعلى سبيل المثال، قامت الوزارة في ظرف سنتين فقط بتحسين ظروف عيش أزيد من 22 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن الوزيرة تشتغل رفقة المنعشين العقاريين وجميع المتداخلين في ملف القضاء على البناء العشوائي من أجل تقدم الأشغال والقضاء على هذه الظاهرة بصفة مطلقة.

هذا وترفع الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، تحدي القضاء على دور الصفيح بالمغرب في أفق سنة 2028، بحيث يتم العمل على معالجة ملفات 120 ألف أسرةً متبقية.