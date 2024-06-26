بمعدل 19.14 نور الهدى الخياري تتربّع على عرش البكالوريا بدرعة تافيلالت

هبة بريس – الراشيدية

كشف البلاغ الصحفي الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أن أعلى معدل في نتائج امتحان الباكالوريا على صعيد الجهة بلغ 19.14 نقطة بالتعليم العمومي.

وأوضح ذات البلاغ والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه أن هذا المعدل حصلت عليه التلميذة نور الهدى الخياري، عن مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية من الثانوية التأهيلية الحسن الأول أوفوس بالرشيدية.

وتنحدر التلميذة الخياري نور الهدى من قصر زاوية أوفوس ضواحي مركز أوفوس، وتتابع دراستها بثانوية الحسن الأول التأهيلية كداخلية.

يشار أنه اجتاز بنجاح 12685 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2024 -، من بينهم 7376 من الإناث بنسبة نجاح تعادل 74.43% من مجموع الممدرسات والممدرسين، بينما بلغت نسبة النجاح لدى الذكور66.07%. وقد كانت نسبة حضور المترشحات والمترشحين الممدرسين 97.98% مقابل 60.44% بالنسبة للمترشحين الأحرار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، الواردة في ذات البلاغ ، فإن عدد الناجحين الحاصلين على ميزة حسن جدا هذه السنة بجهة درعة تافيلالت بلغ 722 ميزة و 1902 ميزة حسن و 4144 ميزة مستحسن.

وحققت المديرية الإقليمية ورزازات نسبة نجاح بلغت 73.04% متبوعة بمديرية الرشيدية بنسبة 71.71% ومديرية تنغير بنسبة 71.02% ومديرية زاكورة بنسبة 69.00% ثم مديرية ميدلت بنسبة 68.04% .