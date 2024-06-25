Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

احتجزت شابين وصورتهما عاريين.. الشرطة الفرنسية تعتقل “بلوغر” مغربية

2024-06-25 / 09:27
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هبة بريس

أوقفت الشرطة الفرنسية، بلوغر مغربية، متهمة بالاختطاف والاحتجاز والعنف المشدد، والسطو بالسلاح، ونشر تسجيلات مصورة متعلقة بارتكاب اعتداء متعمد.

ونقلت صحيفة “لوباريزيان”، أن البلوغر المغربية سلمى المنصوري، احتجزت شابين فرنسيين وعرضتهما للتعنيف وصورت عملية الاعتداء عليهما ونشرتها عبر موقع “سناب شات”.

وفي التفاصيل، فأوضحت سلمى أنها كانت في منزلها الذي يقع في منطقة مونتيني لاي كورماي في مدينة باريس، قبل أن تكتشف وجود شابين أمام منزلها يستعدان لإشعال النيران فيه بحملهما لزجاجات مولوتوف.

وأضافت سلمى أنها خرجت مسرعة وتمكنت من إلقاء القبض على الشابين بمساعدة شباب الحي، قبل أن تدخلهما إلى منزلها، وأمرتهما بالتجرد من ملابسها، وصورتهما عاريين، ومقيدين بأربطة بلاستيكية .

بعدها، تمكن الشابين من الهرب وتوجها لمركز الشرطة ووضعا شكاية ضد البلوغر المغربية، كما كشفا أنهما حاولا إشعال النيران بمنزلها بطلب من شخص أعطاهما مبلغ 300 يورو.

واعتقلت الشرطة، سلمى المنصوري، التي اعترفت بفعلتها وأكدت على أنها حاولت الدفاع عن نفسها بسبب المضايقات المتواصلة التي تتعرض لها من مؤثرين منافسين.

2024-06-25 / 09:27
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