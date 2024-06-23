قادمة من ميناء طنجة المتوسط..ضبط شاحنة محملة بالحشيش بميناء “موتريل “باسبانيا

أجهض الحرس المدني الاسباني بميناء موتريل جنوب اسبانيا ، عملية تهريب أطنان من مخدر “الحشيش” كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من ميناء طنجة المتوسط.

وقالت الصحافة الإسبانية أن عملية تفتيش لشاحنة محملة بالفلفل قادمة من ميناء طنجة المتوسط اسفرت عن كشف اكتشاف طبقات مزدجة بسطح وأرضية مقطورة الشاحنة.

وأسفرت عملية تفتيتش سطح وأرضية المقطورة على العثور بداخلها على كمية ضخمة من مخدر “الحشيش” يقدر وزنها الإجمالي ب3748 كيلوغراما، حيث تم إخفاء 2185 كيلوغراما من”الحشيش” على السطح و1463 كيلوغراما على الأرض حيث تم توقيف سائق الشاحنة واحالة على التحقيق .