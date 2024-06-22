ماكرون يدعو للتصويت ضد التطرف اليميني واليساري في الانتخابات

هبة بريس – وكالات

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليمين واليسار المتطرفين قبل 9 أيام من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يتصدر فيها أقصى اليمين.

وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه بمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي: “في التاسع من يونيو الماضي اتخذت قرارا جسيما للغاية… يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا”، مضيفا: “لا ينبغي أن نخاف كثيرا”.

وذكر ماكرون بنتيجة اليمين في الانتخابات الأوروبية، وفوز التجمع الوطني وحزب “روكونكيت” معا بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.

وأضاف: “ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره”، مؤكدا أنه “يجب تحمل المسؤولية الآن”.

وتابع: “ليس هناك أي عنصرية تبرر معاداة السامية! وليس هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان”.