بسمة بوسيل تطلق “قال في حقي”.. وتامر حسني: “اختيار راقي”

2024-06-20 / 10:38
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هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر قناتها في موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية أحدث أعمالها الغنائية، بعنوان «قال في حقي».

وأغنية “قال في حقي” الثانية لبسمة بوسيل، بعد أغنية “البدايات” التي طرحتها في ماي الماضي تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، وهي من إنتاج طليقها النجم تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف.

وحرص الفنان تامر حسني، على تهنئة طليقته، بعد طرحها للأغنية. وكتب، عبر ستوري من خلال صـــــــفحته الرسمية في «انستغرام»: “أغنية حلوة أوي يا بسوم، ربنا يوفقك واختيار فعلاً راقي”.

2024-06-20 / 10:38
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