بريجيت ماكرون تقاضي امرأتين ادعتا أنها “متحولة جنسياً”

هبة بريس – وكالات

بدأت محاكمة امرأتين في فرنسا بتهمة “الادعاء الكاذب” بأنّ السيدة الأولى بريجيت ماكرون متحولة جنسيًّا، ما أثار شائعات انتشرت عبر الإنترنت واستغلها “اليمين المتطرف” والمؤمنون بنظريات المؤامرة.

ووفق وكالة “فرانس برس”، رفعت بريجيت ماكرون دعوى تشهير عام 2022 ضد امرأتين بثتا مقابلة عبر يوتيوب في ديسمبر 2021 زعمتا فيها أن السيدة الفرنسية الأولى كانت ذات يوم رجلًا يُدعى “جان ميشال”.

وانتشر هذا الادعاء على نطاق واسع قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022.

وتأتي المحاكمة وسط حملات انتخابية محمومة قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ومثلت أماندين روا، التي تعّرف عن نفسها بأنها وسيطة روحانية، أمام المحكمة في باريس الأربعاء، للإجابة عن أسئلة حول مقابلة أجرتها مع الصحافية المستقلة ناتاشا ري، التي لم تحضر بسبب المرض.

وكانت روا، البالغة 49 عاما، أجرت مقابلة مع ري لمدة أربع ساعات على قناتها على يوتيوب تحدثت فيها الصحافية عن “كذبة الدولة” و”الخدعة” التي ادعت أنها كشفتها.

وقالت روا إن الصحافية كانت تسعى بشكل يائس لمشاركة ما توصلت إليه، مشيرة إلى أنها “أذعنت على مضض لطلبها”.

أما فيما يتعلق بمصداقية الادعاءات، فقد أصرت روا على أن ري “قضت ثلاث سنوات في البحث، وليس الأمر وكأنها سحبته من قبعتها”.

وقالت روا “أشعر بالأسف لأن هذا الأمر لم تثره وسائل الإعلام الرئيسة وتحقق فيه”، مضيفة أنها لم تستطع “إخفاء” مثل هذا الموضوع “الخطير”.

ولم يحضر الرئيس، البالغ 46 عامًا، ولا السيدة الأولى، البالغة 71 عاما، الجلسة في المحكمة.