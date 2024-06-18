محكمة فرنسية تقضي بتعليق قرار استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة “

أمر القضاء الفرنسي الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، بتعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.

وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على “تمييز” ويولد “اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح”، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة “فرانس برس”.

وكانت منظمة “فرانس أتاك” قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” الدولي للدفاع والأمن البريين.

ووصفت منظمة “فرانس أتاك” في بيان نشرته على موقعها الرسمي القرار بأنه “انتصار”.

ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض “يوروساتوري” من أجل “الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل”.