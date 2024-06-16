أوناجم يعلن رحيله عن الوداد ويوجه رسالة للجماهير

هبة بريس_ الرباط

أعلن اللاعب محمد أوناجم رحيله عن الوداد الرياضي بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ونشر أوناجم تدوينة في حسابه على منصة “انستغرام، قال فيها: “رسالة حب ووداع واعتذار لكل مكونات الفريق العريق الوداد الرياضي. الفريق الذي لم ولن أنسى فضله علي ومن يفعل ذلك فهو جاحد”.

وأضاف : “أولا يعجز اللسان عن التعبير كما تعجز الأنامل عن الكتابة لأن ما يختلجه صدري أكبر من أن ألخصه في بضعة أسطر، خصوصاً وأنا أتكلم على فريق من حجم الوداد الرياضي الذي عشت معه أجمل أيام مسيرتي الكروية. خصوصاً وأننا كنا عائلة بما تحمله الكلمة من معنى، وتقاسمنا حلوها ومرها”.

وتابع: “كلمة شكراً قليلة في حق كل فرد من جماهير القلعة الحمراء.. شكراً على حبكم مساندتكم وتشجيعكم الدائم رغم كل الظروف والضغوطات وأعتذر منكم على هذا الموسم”.

وزاد: “كذلك الشكر الجزيل لجميع الرؤساء كل واحد بإسمه على حسن المعاملة طيلة الفترة التي قضيتها داخل الفريق. ورسالة حب وتقدير لجميع الأطر التي تعاقبت على تدريب الفريق شكراً على مجهوداتكم الجبارة وعلى صبركم معنا”.

وختم: “لا أنسى جنود الخفاء وكل من يسهر من قريب أو بعيد على راحة الاعبين. أقول لهم الله يسمح لينا منكم، وفي الختام أقولها من أعماق قلبي مسيرة موفقة ومليئة بالألقاب بإذن الله لفريق الوداد الرياضي وفي الأول والأخير عاشت الوداد”.