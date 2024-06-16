تسجيل ثلاث وفايات خلال أسبوع باسواق سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت باسواق سوس ، خلال اقل من أسبوع واحد، ثلاث وفيات ( رجل وامرأتان ) ، داخل بعض أسواق الأضاحي ، حيث باغث الموت سيدة وسط سوق بمنطقة اولاد داحوا بعمالة إنزكان أيت ملول زوال اليوم الاحد.

و في أقل من أسبوع سجل كذلك وفاة رجل و سيدة أخرى وسط السوق الأسبوعي لاولاد تايمة يوم الخميس المنصرم.

وذكرت مصادر ،بأن الهالكة التي كانت تبلغ من العمر 67 سنة كان بصدد الدخول لوسط السوق رفقة زوجها قبل أن تسقط أرضا لتفارق الحياة.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان مصالح الدرك بالمركز الترابي التمسية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم فتح تحقيق في الحادث انتهى بنقل جثة الهالكة صوب المستشفى الإقليمي لإنزكان من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد حيثيات وأسباب هذه النازلة .

ولم تستبعد مصادر ان الأزمات القلبية وراء تلك الوفايات.