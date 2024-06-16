كرة القدم النسوية.. المنتخب المغربي داخل القاعة يجدد فوزه على نظيره لغرينلاند

جدد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة، فوزه على منتخب جرينلاند يومه الأحد 16 يونيو، بعدما انتصر عليه بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة في مباراة الترتيب من أجل احتلال المركز الخامس في دوري الدولي “futsal week” الذي جرت أطواره بكرواتيا.

وعقب هذه النتيجة احتل المنتخب الوطني الرتبة الخامسة في هذا الدوري.

وسجلت أهداف النخبة الوطنية كل من ملاك زايد الكيلاني، رجاء لزعر (في مناسبتين لكل واحدة منهن)، صفاء فوكارزي، و نادية لفطح و ليلى الدحروش.