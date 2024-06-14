الدورة الأخيرة للبطولة الاحترافية 2023-2024 .. الترتيب النهائي

2024-06-14 / 23:55
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هبة بريس

توج فريق الرجاء الرياضي، بلقب البطولة الإحترافية “إنوي” لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة بنتيجة (3-0).

في ما يلي ترتيب البطولة الاحترافية، عقب إجراء مباراة الدورة الـ30 والأخيرة :

الفرق ……… النقاط ….. المباريات

1 – الرجاء الرياضي……….72……. 30 (بطل المغرب)

————————–

2- الجيش الملكي …….71………30

3 – نهضة بركان ………….52……. 30

4 – الوداد الرياضي………44………30

5 اتحاد تواركة ………..44 ………. 30

6 أولمبيك آسفي ……44……….. 30

7 – الفتح الرياضي ……….43……. 30

8 – نهضة الزمامرة ………40 ……… 30

9 – حسنية أكادير ……. 35……….30

10 – المغرب التطواني …… 35 ……..30

11 – المغرب الفاسي ….34…….. 30

12- اتحاد طنجة……….33……….. 30

13- الشباب السالمي ……27……. 30

14 – شباب المحمدية ……..25…… 30

————————- (غادرا القسم الأول)

15 – مولودية وجدة ……..25 ……. 30

16- يوسفية برشيد…….20……. 30

2024-06-14 / 23:55
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