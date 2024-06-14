الدورة الأخيرة للبطولة الاحترافية 2023-2024 .. الترتيب النهائي
هبة بريس
توج فريق الرجاء الرياضي، بلقب البطولة الإحترافية “إنوي” لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة بنتيجة (3-0).
في ما يلي ترتيب البطولة الاحترافية، عقب إجراء مباراة الدورة الـ30 والأخيرة :
الفرق ……… النقاط ….. المباريات
1 – الرجاء الرياضي……….72……. 30 (بطل المغرب)
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2- الجيش الملكي …….71………30
3 – نهضة بركان ………….52……. 30
4 – الوداد الرياضي………44………30
5 اتحاد تواركة ………..44 ………. 30
6 أولمبيك آسفي ……44……….. 30
7 – الفتح الرياضي ……….43……. 30
8 – نهضة الزمامرة ………40 ……… 30
9 – حسنية أكادير ……. 35……….30
10 – المغرب التطواني …… 35 ……..30
11 – المغرب الفاسي ….34…….. 30
12- اتحاد طنجة……….33……….. 30
13- الشباب السالمي ……27……. 30
14 – شباب المحمدية ……..25…… 30
————————- (غادرا القسم الأول)
15 – مولودية وجدة ……..25 ……. 30
16- يوسفية برشيد…….20……. 30