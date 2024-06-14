تأجيل محاكمة النقيب زيان إلى 5 يوليوز المقبل

علم ان محكمة الاستئناف بالرباط، أجلت جلسة محاكمة وزير حقوق الإنسان الأسبق والأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان،

ويتابع زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بعد شكاية وضعها المكتب الحالي للحزب سنة 2021.

وقررت استئنافية الرباط، تأجيل محاكمة زيان، المتابع هذه المرة، بتهمة اختلاس أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر، إلى غاية 5 يوليوز القادم.

وطالبت هيئة دفاع محمد زيان تمتيعه بطلب السراح المؤقت.بعد قرار متابعة زيان القابع حاليا بسجن العرجات، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، في حالة اعتقال