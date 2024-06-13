“الكاف” يحدد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

هبة بريس – وكالات

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الرابع من يوليوز المقبل، موعداً لسحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب، وذلك في استوديوهات “سوبر سبورت” بجوهانسبورغ على الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش.

وسيتم تقسيم 48 منتخباً، بما في ذلك المنتخبات الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي، إلى 12 مجموعة من أربعة فرق.

وتتصدر كوت ديفوار، حاملة اللقب الإفريقي، قائمة المنتخبات التي تأكدت مشاركتها في القرعة، إلى جانب المغرب، البلد المنظم، والجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إيسواتيني، وإثيوبيا.

كما ستشمل القرعة أيضاً الغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، ومالي، وملاوي، وموريتانيا، وموزمبيق، وناميبيا.

البلدان الأخرى المشاركة هي النيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي، والسنغال، وسيراليون، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في شتنبر 2024، حيث سيتأهل 23 منتخباً فقط إلى نهائيات”الكان”، تنضاف إلى المنتخب المغربي، البلد المضيف.