طنجة.. مدير وكالة بنكية ينهي حياته بالقرب من “فيلا هاريس”

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شخص مساء أمس الاثنين على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، بالقرب من منتزه “فيلا هاريس ” بمدينة طنجة .

وبحسب مصادر مطلعة فالهالك يبلغ من العمر 45 سنة أقدم على الانتحار بتناوله سم الفئران ليتم نقله بعد ذلك إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .

وأضافت المصادر أن الهالك كان يشتغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بمنطقة اجزناية، وقد تم فتح تحقيق لتحديد ظروف اقدام الهالك على الانتحار .