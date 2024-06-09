إحباط محاولة إدخال ” المعسل” المهرب إلى المغرب

2024-06-09 / 16:07
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أسفرت عملية مشتركة بين عناصر الشرطة والجمارك بمركز باب سبتة، اليوم الأحد 09 يونيو الجاري، عن توقيف مواطن إسباني من أصول مغربية، يبلغ من العمر 49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة إدخال 501 كيلوغرام من مادة المعسل المهرب إلى داخل التراب الوطني.

وكانت إجراءات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها سيارة المشتبه فيه، مباشرة بعد وصوله إلى مركز باب سبتة، قد مكنت من ضبط هذه الشحنة من مادة المعسل المهرب، مدسوسة بعناية ضمن هيكل السيارة المرقمة بالخارج وداخل عجلاتها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بالفنيدق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة مسالك تهريب هذه السلع.

2024-06-09 / 16:07
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